Bradati moški znižali dobiček P&G

New York, 31. julija - Ameriški koncern Procter & Gamble (P&G) je v zadnjem četrtletju poslovnega leta vknjižil 1,9 milijarde dolarjev (1,6 milijarde evrov) čistega dobička, kar je 14,6 odstotka manj kot v enakem obdobju leto prej. Dva od pomembnejših razlogov za to sta po navedbah družbe vse močnejša konkurenca in trend puščanja brade.