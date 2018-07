Gosposvetska cesta v Ljubljani ostaja zaprta

Ljubljana, 31. julija - Gosposvetska cesta v središču Ljubljane bo kljub drugačnim napovedim še nekaj časa zaprta, in sicer predvidoma do sredine avgusta, so sporočili z Mestne občine Ljubljana (Mol). Na občini so se namreč odločili, da jo bodo, čeprav je že pripravljena na promet, odprli skupaj z Dalmatinovo ulico.