Vojvodinska vlada za vrnitev nepremičnin na Hrvaškem in Sloveniji

Subotica, 31. julija - Vojvodinska lokalna vlada vztraja pri vrnitvi nepremičnin, ki jih je avtonomna pokrajina imela v lasti na Hrvaškem in v Sloveniji v času nekdanje SFRJ. Gre za vilo in počitniško naselje na Hrvaškem ter vilo Vojvodina na Bledu in trisobno stanovanje v Radovljici. Vojvodina zahteva vrnitev nepremičnin ali odškodnino, danes poroča novosadski Dnevnik.