Hrvaška Cimosu za milijon evrov prodala zemljišča v Istri

Zagreb, 31. julija - Predstavniki hrvaškega ministrstva za državno premoženje in skupine Cimos so danes v Zagrebu podpisali pogodbo, s katero je Hrvaška prodala Cimosu 22.000 kvadratnih metrov zemljišč na območju Buzeta za 7,4 milijona kun (milijon evrov). Italijanski lastniki Cimosa so napovedali, da sledi izvajanje načrtovanega investicijskega ciklusa.