Cameron se pridružuje iniciativi za odkup predmetov s Titanika

New York, 31. julija - Ameriško podjetje v stečaju Atlanta Premier Exhibitions, ki ima v lasti številne predmete s Titanika, je na sodišču zaprosilo za dovoljenje, da bi za poplačilo dolgov te predmete ponudilo na prostem trgu. Da do tega ne bi prišlo, so se že zganili nekateri britanski muzeji ter režiser James Cameron in podvodni raziskovalec Robert Ballard.