Zaradi okvare klime deset nemških otrok v bolnišnici

Schwerin, 31. julija - Izlet v zabaviščni park se je za deset nemških otrok, starih 11 in 12 let, končal v bolnišnici, kamor so jih morali odpeljati, ko je na avtobusu odpovedala klima in so otroci zaradi pregretosti doživeli kolaps. Nesreča se je zgodila v ponedeljek zvečer, so danes sporočili lokalni gasilci, poroča nemška tiskovna agencija dpa.