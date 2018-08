V Leobersdorfu za evropske naslove v trapu

Dunaj, 2. avgusta - V avstrijskem Leobersdorfu so se zbrali najboljši strelci in strelke na leteče tarče na stari celini, Slovenija pa bo imela svoje predstavnike le v olimpijskem trapu. Danes bodo na veliko sceno stopili Jasmina in Boštjan Maček, Denis Vatovec ter Tadej Kostanjevec, pred njimi je uvodni dan tekmovanja v članski konkurenci v trapu.