Začenja se festival v Locarnu, na katerem so zvezde filmi

Locarno, 1. avgusta - Nocoj se v švicarskem Locarnu začenja 71. mednarodni filmski festival, ki poleg tistega v Cannesu, Berlinu in Benetkah velja za najpomembnejšo filmsko manifestacijo na svetu. Do 11. avgusta bo na ogled več kot 200 filmov. Moto festivala ostaja: Tukaj so zvezde filmi, a v Locarnu vseeno ne bo manjkalo zvezdnikov, kot sta Meg Ryan in Ethan Hawke.