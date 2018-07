V Ratečah po padcu umrl kolesar

Rateče, 31. julija - Malo po deveti uri zjutraj je v Ratečah padel kolesar, ki po padcu ni bil odziven. Čeprav so na pomoč takoj odhiteli reševalci jeseniške nujne medicinske pomoči in gasilci prostovoljnega gasilskega društva iz Rateč, ki so do prihoda reševalcev kolesarja oživljali, je ta vseeno umrl, so sporočili z uprave za zaščito in reševanje.