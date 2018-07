Talibani v Afganistanu prvič izgubili ozemlje po letu 2016

Kabul, 31. julija - Talibani so v Afganistanu prvič po letu 2016 izgubili ozemlje. Od začetka leta do sredine maja so izgubili nadzor v treh od skupno več kot 400 afganistanskih okrajev, kaže danes objavljeno poročilo posebnega ameriškega generalnega inšpektorata za obnovo Afganistana (Sigar).