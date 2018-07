Končan remont distribucijskega sistema toplote Šaleške doline

Velenje, 31. julija - Letošnji redni remont distribucijskega sistema toplote Šaleške doline je končan. Sistem je v času remonta, ki je potekal prejšnji konec tedna, obratoval, prekinitve dobave toplote so bile le na posameznih oskrbovalnih področjih Velenja, kjer so se izvajala dela. Na področju Šoštanja in Topolšice odjemalci remonta niso zaznali.