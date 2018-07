Ljubljanski policisti odkrili gojitelja konoplje

Ljubljana, 31. julija - Ljubljanski policisti so v ponedeljek na podlagi sodne odredbe opravili hišno preiskavo na območju policijske postaje Ljubljana Moste zaradi suma nezakonite pridelave konoplje. Pri tem so odkrili dva prirejena prostora za hidroponično gojenje s skupno 158 rastočimi in več kot meter visokimi sadikami, zaradi česar bodo ovadili 22-letnika.