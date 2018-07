V Franciji prepovedali pametne telefone v šolah

Pariz, 31. julija - Francoski poslanci so v ponedeljek izglasovali zakon, ki šolarjem s septembrom prepoveduje uporabo pametnih telefonov v šolah. Prepoved se nanaša na osnovnošolce, stare do 14 oz. 15 let in navaja, da bodo ti morali telefone, tablice in druge elektronske naprave ali pustiti doma ali jih imeti izklopljene.