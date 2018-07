Na grajskem griču obnovljen del obzidja na Plečnikovih Šancah

Ljubljana, 31. julija - Na grajskem griču se je zaključila obnova jugovzhodnega dela obzidja na Šancah. Gre za del ostankov utrdb, ki so jih po zamisli arhitekta Jožeta Plečnika iz leta 1934 začeli preurejati v sprehajališče. Letošnja obnova je obsegala sanacijo obzidja, glavnega stopnišča, stebrov, ograje in lož ter ureditev okolice, so sporočili z Mol.