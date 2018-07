Mladi slovenski kemiki na mednarodni olimpijadi osvojili dve srebrni in eno bronasto odličje

Ljubljana, 31. julija - Mladi slovenski kemiki so na mednarodni kemijski olimpijadi, ki je med 19. in 29. julijem potekala na Slovaškem in Češkem, osvojili dve srebrni in eno bronasto odličje. Slovenijo so zastopali Jože Gašperlin z Gimnazije Kranj, Nastja Medle z novomeške gimnazije ter Martin Rihtaršič in Vid Kermelj z Gimnazije Škofja Loka, so sporočili iz ZOTKS.