V Žužemberku uredili parkiranje

Žužemberk, 31. julija - V Žužemberku so nedavno končali preplastitev osrednjega krajevnega trga in tam zarisali območje kratkotrajnega, dvournega parkiranja s t. i. modrimi conami. Žužemberška občina je za to ureditev odštela približno 15.000 evrov, z založbo pa želi vzpostaviti ureditev doslej neurejenega parkiranja osebnih vozil.