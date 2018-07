Računsko sodišče nezadovoljno s popravljalnimi ukrepi pri javno-zasebnih partnerstvih

Ljubljana, 31. julija - Računsko sodišče ni zadovoljno s popravljanimi ukrepi ministrstva za finance in vlade, ki od leta 2007 do konca leta 2016 nista bila uspešna pri doseganju ciljev uvedbe javno-zasebnega partnerstva. Ker so popravljalni ukrepi nezadovoljivi, je računsko sodišče ocenilo, da sta ministrstvo in vlada kršila obveznost dobrega poslovanja.