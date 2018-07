Alpe Adria Green z ustavno pritožbo na novelo zakona o TNP

Ljubljana, 31. julija - Okoljevarstvena organizacija Alpe Adria Green je vložila ustavno pritožbo na novelo zakona o Triglavskem narodnem parku (TNP), ki je v veljavi od lanskega oktobra. Kot so sporočili iz organizacije, nikoli niso bili proti športu in rekreaciji državljanov, so pa proti nelegalnim gradnjam in uničevanju narave, še posebej na zaščitenih območjih.