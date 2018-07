Na Ravnah na Koroškem v kratkem začetek obnove železniške postaje

Ravne na Koroškem, 31. julija - Na Ravnah na Koroškem bodo kmalu začeli obnavljati železniško postajo. Izvajalec del, konzorcij družb Rafael in SŽ - Železniško gradbeno podjetje, je že pravnomočno izbran. Avgusta je predviden podpis pogodbe in nato začetek del. Ta so ocenjena na skoraj 1,3 milijona evrov, so za STA pojasnili na direkciji RS za infrastrukturo.