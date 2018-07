IS sprejel odgovornost za napad na turiste v Tadžikistanu

Dušanbe, 31. julija - Džihadistična skupina Islamska država (IS) je prevzela odgovornost za napad v Tadžikistanu, v katerem so bili v nedeljo ubiti štirje tuji turisti, ki so kolesarili po državi. Oblasti so sprva domnevale, da je šlo za prometno nesrečo s pobegom storilca, nato pa sporočile, da so bili turisti žrtve oboroženega napada.