Kalifornijski požari zahtevali nove žrtve

Sacramento, 31. julija - Po ameriški zvezni državi Kaliforniji divja 17 požarov v naravi, ki so doslej zahtevali življenja osmih ljudi in uničili najmanj 1000 hiš, ogrožajo pa jih še dodatnih 25.000. Zaradi požarov, s katerimi se bori skupno 12.000 gasilcev, so iz različnih delov države, večinoma sicer na severu, evakuirali najmanj 60.000 ljudi.