Primorske novice: Tuji športniki se vračajo k nam (31. 7.)

Koper, 30. julija - Od sredine sedemdesetih do sredine osemdesetih let prejšnjega stoletja so z oken novogoriških hotelov viseli dresi športnikov na pripravah. To so bili zlati časi Atletskega kluba Gorica Meblo, ki je - na čelu z dvakratno olimpijko Lidijo Benedetič - sodil v jugoslovanski vrh, v Primorskih novicah piše Igor Mušič.