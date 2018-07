Počena pnevmatika povod za današnjo nesrečo na južni ljubljanski obvoznici

Ljubljana, 30. julija - Razlog za popoldansko prometno nesrečo na ljubljanski južni obvoznici med izvozoma Center in Rudnik je bila počena pnevmatika, zaradi katere je tovornjak, ki je prevažal kontejner s papirjem, trčil v kovinsko ograjo in se prevrnil. Odsek med razcepom Malence in priključkom Center proti Viču je še vedno zaprt za promet.