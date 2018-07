Koalicijska pogodba šesterčka v presojo svetu Levice

Ljubljana, 30. julija - Stranke LMŠ, SD, SMC, Levica, SAB in DeSUS so danes nadaljevale pogajanja o koalicijski pogodbi in se lotile vprašanj, ki so ostala odprta po nedeljskih maratonskih pogovorih. Kot je po današnjem srečanju povedal prvak LMŠ Marjan Šarec, so besedilo "uskladili do te mere, da bo o njej lahko odločal svet stranke Levica".