Zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprt del južne ljubljanske obvoznice

Ljubljana, 30. julija - Prometno-informacijski center opozarja, da je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprta južna ljubljanska obvoznica med razcepom Malence in priključkom Center proti Viču in razcepu Kozarje. Med Centrom in Rudnikom promet v smeri Malenc poteka samo po enem pasu.

Prometna nesreča se je zgodila na ljubljanski južni obvoznici med izvozoma Center in Rudnik. Nastali so daljši zastoji v obe smeri. Prometno-informacijski center voznikom priporoča obvoz po zahodni, severni in vzhodni obvoznici, pri tem pa poudarjajo, da naj vozniki ne uporabljajo uvozov Jug in Rudnik proti Primorski.

Po prvih podatkih policije naj bi bile v trčenje udeležena tovorno vozilo in tri osebna vozila. Dve osebi sta poškodovani, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.