Japonci začenjajo zdravljenje Parkinsonovo bolezen z izvornimi celicami iPS

Tokio, 30. julija - Japonski raziskovalci so danes napovedali prvo uporabo induciranih pluripotentnih matičnih oz. izvornih celic iPS za zdravljenje Parkinsonove bolezni pri človeku. Učinkovitost nove metode zdravljenja so pred tem potrdili s preizkusom na opicah, ki so kazale simptome te bolezni, v sredo pa jo bodo prvič začeli preizkušati še na ljudeh.