Rusija v Sočiju gosti pogovore o Siriji

Soči, 30. julija - Predstavniki sirske vlade in opozicije so danes v ruskem Sočiju pričeli pogovore pod okriljem Rusije, Turčije in Irana, ki običajno sicer potekajo v kazahstanski Astani. Na dvodnevnem srečanju bodo vpletene strani razpravljale predvsem o vrnitvi beguncev v Sirijo, so sporočili iz ruskega zunanjega ministrstva.