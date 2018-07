Ljubljana, 30. julija - Portugalska Coimbra je med 15. do 29. julijem gostila 4. evropske univerzitetne igre, za edino slovensko kolajno pa je poskrbela ženska košarkarska reprezentanca v 3x3. Bronasto kolajno so osvojile Urša Žibert, Sara Meden, Maja Jakobčič in Ela Stergar.