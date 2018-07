V Ljubljani pripravili sprejem za zlate slovenske rokometne upe

Ljubljana, 30. julija - Ljubitelji slovenskega športa so se danes zbrali pred ljubljanskim Magistratom, kjer je Rokometna zveza Slovenije (RZS) v sodelovanju z mestno občino Ljubljana pripravila sprejem za rokometno reprezentanco, ki je po nedeljski zmagi nad Francijo osvojila odličje najbolj žlahtnega leska na evropskem prvenstvu do 20 let.