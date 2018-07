Caterpillar z enkrat višjim četrtletnim dobičkom

New York, 30. julija - Ameriški proizvajalec težke industrijske opreme Caterpillar je v drugem četrtletju vknjižil 14 milijard dolarjev prihodkov in ustvaril 1,7 milijarde dolarjev čistega dobička. Prihodki so se povečali za 23,7 odstotka, dobiček pa je bil več kot enkrat večji glede na enako obdobje lani.