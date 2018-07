Začetek izplačevanja sedmih milijonov evrov pomoči po lanskoletni suši

Ljubljana, 30. julija - Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo danes izvedla prvo glavnino izplačil pomoči prizadetim kmetijskim gospodarstvom, ki so utrpeli škodo po lanskoletni suši. Kot so sporočili s kmetijskega ministrstva, bodo 11.243 upravičencem skupaj izplačali slabih sedem milijonov evrov. Z izplačili bodo nadaljevali v sredo in prihodnji ponedeljek.