Pogrešan 25-letni ameriški državljan Jonathan Reid Luskin

Ljubljana, 30. julija - Ljubljanske policiste so v sredo obvestili, da svojci pogrešajo 25-letnega Jonathana Reida Luskina, ki je državljan ZDA in ima stalno prebivališče v Hong Kongu. Vse, ki bi imeli informacije o pogrešanem, policisti naprošajo, naj jim to sporočijo.

Po doslej zbranih informacijah je pogrešani potoval po Evropi. Nazadnje so ga videli 22. junija letos na železniški postaji na Dunaju, kjer naj bi se vkrcal na vlak proti Ljubljani. Pogrešani se od takrat svojcem ni javil.

Kot so danes sporočili z ljubljanske policijske uprave, je pogrešani visok 183 centimetrov, težak 82 kilogramov, ima rjave oči in rjave lase. Pri sebi je imel dva para kratkih hlač, jeans hlače in "hiking" obutev, svetlo sivo Adidasovo športno jakno, športno obutev in do tri majice. Običajno nosi kontaktna očala.

Vse, ki bi imeli informacije o pogrešanem, policisti naprošajo, naj to sporočijo na interventno številko 113 ali najbližji policijski postaji. Prav tako lahko pokličejo Policijsko postajo Ljubljana Center na številko 01 475 06 00 ali na anonimno številko 080 1200.