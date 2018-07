Policisti konec tedna obravnavali več ilegalnih prehodov meje

Črnomelj/Kočevje, 30. julija - Črnomaljski policisti so od petka do danes pri opravljanju nalog varovanja državne meje na območju njihove policijske postaje izsledili in prijeli 31 tujcev, ki so nezakonito prestopili mejo. Kot so ob tem sporočili s Policijske uprave Novo mesto, policijskih postopkov z omenjenimi tujci še niso končali.