Tedenska napoved - rekreacija od 31. 7. do 6. 8.

Ljubljana, 30. julija - Tedenski koledar športno rekreativnih dogodkov po Sloveniji v obdobju od 31. julija do 6. avgusta.

IZBRANI DOGODKI

Pulz Petka

Pulz petka je sklop brezplačnih 5-kilometrskih tekov, ki združuje tek in prijetno druženje po poteh parka Tivoli in Rožnika. Poteka vsako prvo sobotno dopoldne v mesecu od 1. aprila naprej, dobrodošel pa je popolnoma vsak, ki si želi z nami odteči progo v zabavnem vzdušju brez časovne omejitve. Primeren je za začetnike in hitre tekače ter odličen za merjenje napredka. Informacije: www.pulzsport.si/pulzpetka

Bike ride Pohorje 2018

Le v nedeljo, 5. avgusta, se boste lahko udeležili gorskega netekmovalnega in menda najbolj množičnega gorskega kolesarjenja pri nas, z 31 ali 49 kilometrov dolgima krogoma med Arehom, Klopnim vrhom, Osankarico in Tremi kralji. Informacije: www.bikefestival.si

KOLEDAR

TOREK, 31. julija

LJUBLJANA - Izlet za Rajderke; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

TRŽIČ - Odprto občinsko prvenstvo; plavanje. Informacije: www.sztrzic.si

SREDA, 1. avgusta

LJUBLJANA - Škrlatica (2738 m); planinstvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

LJUBLJANA - Letni tabor; planinstvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

LITIJA - Sedmera jezera; planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

MISLINJA - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

NOVO MESTO - 5. Sprint na čas; kolesarstvo. Informacije: www.sprint-nm.si/aktivnosti/sprint-na-cas/

SENOVO - Tabor seniorjev; pohodništvo. Seniorji. Informacije: http://pdbohor.si/

ČETRTEK, 2. avgusta

LJUBLJANA - Pandurjeva delavnica: ravnotežje 1; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

MEDVODE - Po Aljaževi poti od doma do doma; pohodništvo. Informacije: www.geocities.com/gorniki/gorniki.html

ROGAŠKA SLATINA - Izlet na morje; pohodništvo. Informacije: http://pd-lozno.si/

ŠKOFJA LOKA - Zvoh (1971 m); planinstvo. Planinska sekcija upokojencev. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

CIRKULANE - Mont Blanc (Fra, 4810 m); planinstvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

PETEK, 3. avgusta

LJUBLJANA - Nočni sešn; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Petit Vignemale (Fra, 3032 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

NOVO MESTO - Stenar (2501 m); planinstvo. Informacije: www.pd-pohodnik.si/

ŠMARJE PRI JELŠAH - Kočna (2540 m); planinstvo. Informacije: http://pd-smarje.com

VIŠNJA GORA - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

VELIKA POLANA - Pomurski poletni festival: Odbojka na mivki; odbojka na mivki. Informacije: www.strk.si/odbojka-na-mivki/

SOBOTA, 4. avgusta

LJUBLJANA - Rjavina (2532 m); planinstvo. Informacije: www.pdsmarnagora.si/

LJUBLJANA - Pulz Petka; tek. Informacije: www.pulzsport.si/pulzpetka

LJUBLJANA - Garnitzenklamm (Avt, 1480 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Prisojnik (2547 m); planinstvo. Informacije: www.pdlpp.si/

LJUBLJANA - Begunjščica (2060 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Prisojnik (2547 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Slovenian Whip-Off Championships; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - 11. skupinski tek Volkswagen Ljubljanski maraton; tek. Informacije: www.ljmaratonpriprave.si

LJUBLJANA - Jalovec (2645 m); planinstvo. Informacije: http://pdrtv.si/

BEGUNJE NA GORENJSKEM - Košnja na Begunjščici; planinstvo. Informacije: www.radolca.si/kaj-poceti/dogodki/kosnja-na-begunjscici-obujanje-tradicije/83/2548/

BLED - Sas Dla Crusc (Ita, 2907 m); planinstvo. Informacije: http://pd-bled.si/

BOHINJ - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.tekjelek.si

BREŽICE - Veliki vrh (2088 m); planinstvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

COL - Škrlatica (2740 m); planinstvo. Informacije: www.pd-krizna-gora.si/

FRAM - Poldnik (Ita, 2063 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

HOČE - Monte Cavallo (Ita, 2240 m); planinstvo. Informacije: www.pdskalca.si/

HOČE - Monte Malvueric Alto (Ita, 1899 m); planinstvo. Informacije: www.pdskalca.si/

HRASTNIK - Kopitnik (910 m); pohodništvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

IZLAKE - 14. tek in pohod po Zagorski dolini; pohodništvo. Informacije: www.sdizlake.si

IZLAKE - 14. tek in pohod po Zagorski dolini; tek. Informacije: Jernej Kovačič, 031 376 324, jernej.kovacic8@gmail.com; Milan Bedrač, 031 376 324, jernej.kovacic8@gmail.com; www.sdizlake.si

JESENICE - Begunjski vrh (2461 m); planinstvo. Informacije: www.pdjavornikkoroskabela.si/

KAMNIK - Macesnovec (1926 m); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOPER - Javorniki; kolesarstvo. Informacije: http://opd.si/

KRANJSKA GORA - Andrejčkov pohod na Ciprnik (1745 m); planinstvo.

LAŠKO - Dolomiti (Ita); planinstvo. Informacije: www.recica.si

LENDAVA - Mala Mojstrovka (2332 m); planinstvo. Informacije: www.pdlendava.si

LJUTOMER - Staničeva koča in vrhovi v bližini; planinstvo. Informacije: www.pd-ljutomer.si/

MARIBOR - Toti pohorc: kolesarjenje po Pohorju; turno kolesarstvo. Informacije: www.mopa.si

MARIBOR - Škrlatica (2740 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MARIBOR - Šite (2308 m); planinstvo. Informacije: http://pd-mbmatica.si/

MORAVSKE TOPLICE - Pokalni turnir Občine MoravskeToplice; nogomet. Informacije: www.moravske-toplice.com

MURSKA SOBOTA - Po vaseh Občine Beltinci; pohodništvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

MURSKA SOBOTA - Krvavec (1853 m); planinstvo. Informacije: www.pdmaticams-drustvo.si/

NOVA GORICA - Greben Košute; planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

ORMOŽ - Skuta (2532 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

POSTOJNA - Ankogel (Avt, 3252 m); planinstvo. Informacije: http://pdpostojna.si/

PTUJ - Pohod na najvišji vrh MO Ptuj; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

RIBNICA - Visoki Kanin (2587 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-ribnica.si/

ROGAŠKA SLATINA - Bohinjske gore; planinstvo. Informacije: www.pd-boc.com/

SEŽANA - 7. šmarski tek; tek. Informacije: www.kras-sos.si

SEŽANA - Ankogel (Avt, 3252 m); planinstvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SLOVENSKA BISTRICA - Po grebenu Košute (2133 m); planinstvo. Informacije: http://pdsb.si/

ŠALOVCI - Goričko - Bratislava - Goričko; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si/randonn.aspx?key=6HEhLMLiDXcuaQpW

ŠENTJUR - Žrd (Ita, 2324 m); planinstvo. Informacije: www.pddramlje.si

ŠKOFJA LOKA - Velika Bavha (Ita, 1980 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠKOFLJICA - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: http://pdpg.si/

TRBOVLJE - Jerebica (Ita, 2125 m); planinstvo. Informacije: http://pd-kum.si

VELENJE - Pot miru; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

ZAGORJE OB SAVI - 18. vzpon na Zasavsko Sveto goro; kolesarstvo. Informacije: www.koloklub.si

VELIKA POLANA - Pomurski poletni festival: Sam svoj čolnar; veslanje. Informacije: www.strk.si/sam-svoj-colnar/

POLJČANE - Mangart (2679 m); planinstvo. Informacije: www.pdpoljcane.com

GORENJA VAS - Planinarjenje po Srbiji; planinstvo. Informacije: www.pdgorenjavas.com

NEDELJA, 5. avgusta

LJUBLJANA - Ferata na Vevnico (2342 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Špik nad Nosom (Ita, 2531 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Direttisima v Visoki polici (Ita, 2007 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Krim (1107 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

CELJE - Po Obronkih Celja; pohodništvo. Informacije: www.pdgrmada.org/

MARIBOR - Pot ob Soči; pohodništvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

MARIBOR - Begunjščica (2060 m); planinstvo. Informacije: www.pdtam.org/

MEDVODE - Ankogel (Avt, 3252 m); planinstvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

METLIKA - Bele stene (863 m); pohodništvo. Informacije: http://pdmetlika.net/

POLHOV GRADEC - Mala Mojstrovka (2332 m); planinstvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

ROGAŠKA SLATINA - Hudičev boršt (1328 m); planinstvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

RUŠE - Bike ride Pohorje 2018; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.bikefestival.si

ŠMARJE PRI JELŠAH - 15. šmarski maraton; kolesarstvo. Informacije: www.sportsmarje.com

ŠTORE - Grosser Hafner (Avt, 3076 m); planinstvo. Informacije: http://drustvopohodnikov.com/

VELIKE LAŠČE - Mrzla gora (2203 m); planinstvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si/

HORJUL - Lepo Špičje (2398 m); planinstvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

VIDEM PRI PTUJU - Videm -Sv.Donat; pohodništvo. Informacije: www.pdhaloze.si/

PONEDELJEK, 6. avgusta

ŠKOFJA LOKA - Možic (1602 m), Lajnar (1549 m); planinstvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

ŽUŽEMBERK - 24. turnir; odbojka na mivki. Informacije: www.sd-loka.si/

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

https://www.sta.si

www.olympic.si