Damask, 30. julija - Skrajna skupina Islamska država (IS) je v sredo po nizu samomorilskih napadov in napadov na vasi v provinci Svejda na jugu Sirije ugrabila najmanj 36 žensk in otrok, je danes sporočil Sirski observatorij za človekove pravice. Več ljudi je še vedno pogrešanih.