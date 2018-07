Padla med divjanjem v naravi z neregistriranim motokros motorjem

Ptuj, 30. julija - Ptujski policisti so v nedeljo zjutraj obravnavali prometno nesrečo 27-letnega voznika in njegovega 23-letnega sopotnika na neregistriranem motokros motorju. Pri padcu na kolovozu med njivami v naselju Strejaci se je mlajši sopotnik, ki ni uporabljal motoristične čelade, huje poškodoval in so ga prepeljali v Univerzitetni klinični center Maribor.