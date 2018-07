V Berlinu razprava o ambicioznem evropskem akcijskem načrtu za kulturno dediščino

Ljubljana, 30. julija - Ob zaključku vrha o evropski kulturni dediščini, ki je med 18. in 24. junijem potekal v Berlinu, so gostiteljice vrha Evropa Nostra - Glas kulturne dediščine v Evropi, Nemški nacionalni komite za kulturno dediščino in Pruska fundacija za kulturno dediščino predstavile t. i. Berlinski poziv k ukrepanju.