Ljubljana, 30. julija - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je gost promet z zastoji na ljubljanski zahodni obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Logu, na ljubljanski vzhodni obvoznici med Bizovikom in razcepom Malence proti Rudniku ter na štajerski avtocesti med cestninsko postajo Kompolje in Blagovico proti Mariboru.