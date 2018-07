Ljubljanska borza: Indeks tik nad gladino

Ljubljana, 30. julija - Na Ljubljanski borzi je indeks tik nad gladino. Najbolj prometne doslej so bile delnice Krke, Telekoma Slovenije in Luke Koper. Prve so doslej pridobile približno tretjino odstotka, v zelenem so še delnice Intereurope in Save Re. Medtem se delnice Luke cenijo in so že ob odstotek in pol.