V Picassovem muzeju v Barceloni razstava Picassova kuhinja

Barcelona, 31. julija - V Picassovem muzeju v Barceloni je na ogled razstava z naslovom Picassova kuhinja. Združuje okoli 180 umetnikovih del, ki jih povezuje motivika kuhinje, hrane in posodja. Na ogled so tako slike in grafike kot tudi skulpture, ki jim je dodano fotografsko in dokumentarno gradivo. Razstava bo odprta do 30. septembra, piše na spletni strani muzeja.