V Ljubljani razstava Voda - vir življenja ob 60-letnici Pokrajinskega arhiva Koper

Ljubljana, 30. julija - Pokrajinski arhiv Koper že 60 let skrbi za ohranjanje pisanega, risanega, fotografskega, tiskanega, filmskega ali drugega gradiva na območju Kopra, Izole, Ilirske Bistrice, Pirana, Postojne in Sežane. Ob obletnici so lani pripravili knjigo z razstavo Voda - vir življenja, ki so jo danes odprli na ministrstvu za kulturo.