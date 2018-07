Ljubljana, 30. julija - Novinarska konferenca Rokometne zveze Slovenije po osvojeni zlati medalji mlade reprezentance do 20 let na EP bo danes v Centru inovativnega podjetništva NLB v Ljubljani ob 17.30 (in NE ob 17. uri), so danes sporočili iz RZS. Sprejem mladih rokometašev bo ob 19. uri pred Magistratom, so še sporočili iz slovenske rokometne zveze.