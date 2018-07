Slovenske telovadke v Glasgowu na preskoku merijo na dva finala

Ljubljana, 30. julija - Slovenske telovadke so že v nedeljo odpotovale na Škotsko, kjer jih v Glasgowu od 2. do 5. avgusta čaka nastop na evropskem prvenstvu. Reprezentanco bodo zastopale Teja Belak, Tjaša Kysselef, Adela Šajn in Lucija Hribar, tako da se bodo dekleta pomerila tudi v ekipnem tekmovanju. Cilj odprave je uvrstitev v finale najboljše osmerice.