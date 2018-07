Kolesarska srenja je enotna: Roglič na Touru pokazal svoj potencial

Ljubljana, 30. julija - Martin Hvastija, Andrej Hauptman, Tadej Valjavec in Janez Brajkovič so le nekateri od številnih kolesarjev, ki verjamejo, da lahko Primož Roglič v prihodnosti stopi na zmagovalni oder dirke po Franciji ali pa jo celo osvoji. Navdušeni so nad predstavami 28-letnika, ki je na Touru naredil nov korak med najboljše kolesarje sveta.