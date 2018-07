Po potresu na Lomboku na gori ujetih več sto ljudi

Džakarta, 30. julija - Po potresu z magnitudo 6,4, ki je v nedeljo stresel indonezijski otok Lombok, je na gori Rinjani še vedno ujetih 266 ljudi, so sporočile oblasti. Več kot 500 pohodnikov, večinoma tujih turistov, so že spravili z gore, kjer so se zaradi potresa sprožili zemeljski plazovi, ki so zaprli poti.