Delo: Drznimo si sanjati (30. 7.)

Ljubljana, 30. julija - Sanjski Tour de France Primoža Rogliča, čigar krona je bila izjemna zmaga v kraljevski pirenejski etapi, se ni končal povsem sanjsko. V vožnji na čas, ki je določila končni vrstni red, je slovenski as pokazal, da je tudi on iz mesa in krvi, ter zdrsnil z zmagovalnega odra na Elizejskih poljanah, v Delu piše Miha Hočevar.