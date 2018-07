Pleše v Švici z drugim mestom na SP na Havaje

Zürich, 29. julija - Najboljši slovenski triatlonec David Pleše je na ironmanu v Zürichu osvojil drugo mesto, boljši od njega je bil le domačin Jan van Berkel. Slovenca in Švicarja so ločile štiri minute in devet sekund. Na tretjem mestu je končal Avstralec Cameron Wurf. Pleše si je s tem zagotovil mesto na jesenskem svetovnem prvenstvu na Havajih.