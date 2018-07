Vladajoča Kamboška ljudska stranka stavi na zmago

Phnom Penh, 29. julija - V Kambodži so bile danes parlamentarne volitve, na kateri je po navedbah stranke same slavila Kamboška ljudska stranka (CPP) dolgoletnega voditelja države in prvaka stranke Hun Sena. Kot je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal tiskovni predstavnik stranke Sos Eysan, stranka pričakuje, da bo na volitvah osvojila 100 od 125 poslanskih mandatov.