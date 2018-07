Celje, 29. julija - Nemška moška rokometna reprezentanca do 20 let je osvojila bronasto kolajno na evropskem prvenstvu v Celju, potem ko je na današnji tekmi za tretje mesto premagala Portugalsko z 29:26 (14:11). Finalna tekma med Slovenijo in Francijo se bo v dvorani Zlatorog pričela ob 17.30.