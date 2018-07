Danilovićevi finale 17-letnic v Moskvi

Moskva, 29. julija - Srbska teniška igralka Olga Danilović je zmagovalka turnirja WTA v Moskvi z nagradnim skladom 750.000 dolarjev. V velikem finalu je premagala domačinko Anastazijo Potapovo s 7:5, 6:7 (1) in 6:4. Danilovićeva in Potapova, obe štejeta 17 let, sta prvič igrali v finalu na turnirjih WTA.